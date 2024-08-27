Министерство обороны Японии в понедельник сообщило, что китайский разведывательный самолет Y9, принадлежащий Вооруженным силам КНР, нарушил воздушное пространство Японии в районе островов Гото, расположенных в Японском море. В пресс-релизе уточняется, что китайский самолет находился в японском воздушном пространстве две минуты. В ответ на это нарушение истребители японских воздушных сил самообороны были подняты по тревоге.

«Это был первый случай, когда было подтверждено и объявлено о нарушении воздушного пространства нашей страны китайскими военными самолетами с момента введения мер против нарушения воздушного пространства. Нарушение нашего национального воздушного пространства китайскими военными самолетами является не только серьезным нарушением суверенитета нашей страны, но и угрозой безопасности, что абсолютно неприемлемо», — заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

Правительство Японии пока не может точно определить намерения и цели действий китайского самолета.

«Как правительство, мы хотим продолжать внимательно следить за военными действиями Китая и намерены обеспечить всеобъемлющие меры по отслеживанию, наблюдению и ответным действиям на случай нарушения воздушного пространства», — добавил он.

После инцидента заместитель министра иностранных дел Японии Окано Масатака вызвал исполняющего обязанности посла Китая Ши Юна и выразил решительный протест. Японская сторона также призвала Китай не допускать повторения подобных нарушений.