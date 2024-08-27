Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Чарльз Браун заявил о некотором снижении риска более широкомасштабной войны на Ближнем Востоке после недавнего обмена ударами между Израилем и ливанской «Хезболлой». Однако он подчеркнул, что Иран все еще представляет значительную угрозу.

«Реакция Ирана будет определять, как отреагирует Израиль, что, в свою очередь, определит, будет ли более широкий конфликт или нет», — передает слова Брауна агентство Reuters.

Генерал отметил, что США сейчас лучше подготовлены к обороне Израиля и своих сил на Ближнем Востоке, чем во время атаки Ирана по Израилю 13 апреля. «Мы лучше подготовлены», — заявил Браун, упомянув о размещении двух авианосных ударных групп и дополнительной эскадрильи истребителей F-22 в регионе.

Браун также предостерег о потенциальной угрозе со стороны союзников Ирана в Ираке, Сирии и Иордании, а также йеменских хуситов, которых он назвал «джокером» в ситуации.

Генерал посетил Северное командование израильской армии и встретился с высокопоставленными израильскими военными чиновниками. Он отметил, что, несмотря на недавние удары Израиля, «Хезболла» «все еще обладает возможностями».

Заявления генерала прозвучали на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. По данным местных органов здравоохранения, в результате продолжающегося израильского наступления погибло более 40 400 палестинцев, в основном женщин и детей, и более 93 500 получили ранения. Продолжающаяся блокада Газы привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов, оставив большую часть региона в руинах.

Израиль сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН, который распорядился прекратить военные операции в южном городе Рафах, где более миллиона палестинцев искали убежища до вторжения в этот район 6 мая.

Конфликт, обострившийся 7 октября 2023 года, продолжает оказывать разрушительное воздействие на регион, вызывая озабоченность международного сообщества и усложняя усилия по достижению стабильности на Ближнем Востоке. На момент написания этой статьи переговоры при посредничестве Вашингтона не привели ни к каким результатам.