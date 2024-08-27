ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль атаковал район, где работал журналист TRT Arabi в Хан-Юнусе
Израиль нанес удар по району, где работал корреспондент TRT Arabi в Газе. Атака произошла несмотря на опознавательные знаки работников прессы. Последний такой же инцидент случился в Газе 18 августа. Целью атак Израиля часто становятся журналисты. За 10 месяцев войны в Газе Израиль убил больше 170 работников прессы. #израиль #газа #журналисты #трт #атака #ханюнус #безопасность
бтм / Others
27 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us