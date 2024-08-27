Израиль атаковал район, где работал журналист TRT Arabi в Хан-Юнусе

Израиль нанес удар по району, где работал корреспондент TRT Arabi в Газе. Атака произошла несмотря на опознавательные знаки работников прессы. Последний такой же инцидент случился в Газе 18 августа. Целью атак Израиля часто становятся журналисты. За 10 месяцев войны в Газе Израиль убил больше 170 работников прессы. #израиль #газа #журналисты #трт #атака #ханюнус #безопасность