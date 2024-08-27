ПОЛИТИКА
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В Индии поезд едва не раздавил уснувшего на рельсах мужчину
В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина уснул на рельсах под зонтом. Заметив лежащего посреди колеи человека, машинист остановил поезд и предотвратил возможную катастрофу. Как пишут очевидцы, он разбудил мужчину, помог ему перелечь в безопасное место и продолжил путь. Пользователи соцсетей предположили, что, возможно, уснувший на рельсах мужчина был пьян. #Индия #УттарПрадеш #мужчина #зонт #уснул #рельсы #поезд
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27 августа 2024 г.
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