В Индии поезд едва не раздавил уснувшего на рельсах мужчину

В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина уснул на рельсах под зонтом. Заметив лежащего посреди колеи человека, машинист остановил поезд и предотвратил возможную катастрофу. Как пишут очевидцы, он разбудил мужчину, помог ему перелечь в безопасное место и продолжил путь. Пользователи соцсетей предположили, что, возможно, уснувший на рельсах мужчина был пьян. #Индия #УттарПрадеш #мужчина #зонт #уснул #рельсы #поезд