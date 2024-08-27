В понедельник службы безопасности семи европейских стран провели брифинг для руководителей энергетического сектора и официальных лиц Норвегии. На встрече присутствовали представители Equinor, крупнейшего поставщика газа в Европе. Встреча проходила за закрытыми дверями. На ней подчеркнули ключевую роль Норвегии как поставщика энергии в Европу. Об этом сообщает Reuters.

Представители национальных служб безопасности Норвегии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Исландии обсудили растущие угрозы со стороны России. В центре внимания были шпионаж и возможные акты саботажа.

«Мы видим растущую угрозу. Она касается не только Германии или наших норвежских коллег, но и всех нас», — заявил Синан Селен, вице-президент Федерального ведомства по охране конституции Германии. Он подчеркнул, что угроза исходит от России и включает в себя не только шпионаж, но и потенциальные акты саботажа. Подробности он раскрывать не стал.

В апреле в Германии арестовали двух граждан Германии и России. Их подозревают в планировании атак, в том числе на объекты США. Власти считают, что это была серьезная попытка подорвать военную поддержку Украины. Российское посольство в Германии назвало обвинения «абсурдными и нелепыми».

Норвежские разведывательные службы также говорят о возможной угрозе саботажа со стороны России.

Ранее в этом году норвежские разведывательные службы предупредили, что Россия может решиться на физические или цифровые акты саботажа. Нефтегазовый сектор Норвегии является основной целью.

После нападения России на Украину Норвегия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. Газ поступает через обширную систему подводных трубопроводов. Норвегия является членом НАТО и имеет общую границу с Россией в Арктике.