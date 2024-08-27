Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию с задержанием основателя Telegram Павла Дурова во Франции. «Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», — заявил Нарышкин в ответ на вопрос ТАСС о возможности передачи Дуровым чувствительной для России информации Западу.

Российские официальные лица, провоенные блогеры и информационные ресурсы резко отреагировали на задержание Дурова в Париже, посчитав его нападками на свободу слова. Некоторые провоенные блогеры выразили опасения, что Дуров может передать ключи шифрования западным спецслужбам, что, по их мнению, нанесет удар по российской армии, активно использующей мессенджер на фронте.

Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже в рамках уголовного расследования, начатого 8 июля департаментом по борьбе с киберпреступностью. Прокуратура Парижа сообщила, что расследование ведется в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступления, включая соучастие в администрировании онлайн-платформы для незаконных транзакций, распространение детской порнографии и наркотиков, мошенничество и отмывание денег.

Следственный судья санкционировал продление срока задержания Дурова до 96 часов, что означает возможность его содержания под стражей до 28 августа. В настоящее время основателя Telegram допрашивают следователи.

Стоит отметить, что популярность Telegram в России продолжает расти. По данным МТС Ads, ежемесячная аудитория мессенджера в России к концу IV квартала 2023 года превысила 85 млн человек, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Telegram остается второй по популярности платформой в России после WhatsApp.