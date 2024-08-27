В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила глобальный стратегический план подготовки и реагирования на вспышки вируса mpox. Цель плана — остановить передачу вируса от человека к человеку через скоординированные усилия на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Этот шаг был предпринят после того, как 14 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. По данным ВОЗ, план стоимостью $135 ммлн охватывает шестимесячный период до февраля 2025 года и предназначен для финансирования мер реагирования со стороны ВОЗ, государств-членов, партнеров, включая Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), сообществ и исследователей.

«Главные усилия по вакцинации будут сосредоточены на людях, находящихся в группе наибольшего риска», — говорится в заявлении.

На глобальном уровне акцент будет сделан на своевременных рекомендациях, основанных на доказательной базе, и доступе к медицинским мерам противодействия для наиболее уязвимых групп в пострадавших странах.

«Вспышки mpox в Демократической Республике Конго и соседних странах можно контролировать и остановить», — заявил Тедрос.

Mpox — это вирусное заболевание, схожее по симптомам с натуральной оспой, но протекающее, как правило, легче. Специфического лекарства от этой инфекции нет. Обычно она проходит самостоятельно в течение 2–4 недель, хотя в отдельных случаях зафиксированы летальные исходы, особенно среди пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Заражение происходит через тесный контакт «кожа к коже».

Переименование «оспы обезьян» в mpox было инициировано ВОЗ, чтобы избежать стигматизации животных. После глобального распространения болезни возникали случаи, когда из-за страха заражения в зоопарках и частных питомниках массово уничтожались здоровые обезьяны.