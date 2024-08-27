Власти Канады вводят 100% импортные пошлины на произведенные в Китае электромобили, следуя примеру США и Европейского союза. Западные страны вводят налоги на китайские электрокары, утверждая, что их стоимость изначально в разы ниже, чем у их европейских и американских аналогов — все потому, что Пекин щедро субсидирует отрасль.

Канада уже взимает 6,1% пошлину с электромобилей, произведенных в Китае и импортируемых в Канаду. 100% пошлина вступит в силу с 1 октября.

Страна также введет 25% пошлину на импорт стали и алюминия из Китая с 15 октября. По данным Канадской ассоциации производителей стали, Китай остается третьей по величине страной по импорту стали в Канаду.

В Минфине Канады заявили, что канадская промышленность по производству электромобилей, стали и алюминия сталкивается с «недобросовестной конкуренцией» и торговой практикой со стороны Китая. США и ЕС выдвинули аналогичные обвинения, ссылаясь на «избыточные мощности» Китая. Пекин назвал обвинения «необоснованными» и пообещал ввести ответные меры.

Канада заявила, что новые меры направлены на то, чтобы «выровнять правила игры для канадских рабочих» и позволить производителям электромобилей, стали и алюминия в Канаде конкурировать на внутреннем и мировом рынках.

Эти шаги будут пересмотрены через год после их вступления в силу и могут быть продлены или дополнены дополнительными мерами.

Администрация Байдена в мае объявила о 100% пошлине на китайские электромобили. ЕС также ввел более высокие пошлины на электрокары из КНР в июле, хотя на прошлой неделе он снизил некоторые из запланированных пошлин на китайские модели Tesla.

Китайский производитель электромобилей BYD открыл свой первый завод по сборке автобусов в Канаде в июне 2019 года и выпустил электрические автобусы в Торонто. Однако китайские бренды по-прежнему нельзя назвать крупными игроками в Канаде.