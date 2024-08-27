Тревога, объявленная на прошлой неделе на базе НАТО в Германии, где размещается парк самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) альянса, была вызвана потенциальной угрозой от беспилотников. Среди возможных версий — акт саботажа со стороны России, пишет агентство DPA со ссылкой на источники.

23 августа авиабаза в Гайленкирхене на западе Германии повысила уровень безопасности до «Чарли» — второго по величине из четырех. DPA со ссылкой на источники в службе безопасности сообщило, что от иностранной разведки поступило предупреждение о возможном акте саботажа со стороны России.

Однако агентство Reuters со ссылкой на свои источники уточнило, что беспилотники замечены не были. Собеседники издания отметили, что не могут подтвердить причастность России к инциденту.

«Слово «‎Россия‎» никогда не упоминалось. Мы говорили об угрозе, исходящей от беспилотников», — добавил представитель НАТО в Гайленкирхене, которого цитирует Reuters.

Западные силы находятся в состоянии повышенной готовности на фоне многочисленных сообщений разведывательных служб и западных СМИ о возможных актах саботажа со стороны России против стран, поддерживающих Украину.

На прошлой неделе база в Гайленкирхене также повысила уровень безопасности после того, как власти заявили о возможном акте саботажа на системе водоснабжения.

В ночь на 8 августа впервые был зафиксирован беспилотник над промышленным районом ChemCoast Park в Брунсбюттеле на севере ФРГ. С тех пор произошло несколько несанкционированных полетов беспилотников, последний из которых состоялся 22 августа.

В настоящее время прокуратура Фленсбурга на севере Германии ведет расследование по подозрению в «шпионской деятельности с целью саботажа в связи с неоднократными полетами беспилотников над критически важной инфраструктурой в Шлезвиг-Гольштейне».

По данным полицейского управления Фленсбурга, несанкционированные полеты беспилотников в последние дни были зафиксированы не только над индустриальным парком Брунсбюттель, но и над новым терминалом СПГ и остановленной АЭС Брунсбюттель.