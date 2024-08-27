Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назначить премьер-министра от левой коалиции, получившей большинство мест в парламенте на внеочередных выборах в прошлом месяце.

Коалиция левых партий «Новый народный фронт‎» (ННФ) выдвинула в качестве кандидата на пост главы правительства ‎Люси Кастетс. Однако президент отказался одобрить ее кандидатуру, отметив, что премьер должен быть объединяющей фигурой для всех партий, а не только для левых.

Правительство только из левого лагеря привело бы к немедленному вотуму недоверия и краху кабинета, сказал Макрон, объясняя свое решение.

«Такое правительство сразу же столкнулось бы с большинством более чем в 350 депутатов, что фактически помешало бы ему действовать», — добавил Макрон.

«Учитывая мнения, высказанные политическими лидерами, с которыми проводились консультации, институциональная стабильность нашей страны означает, что этот вариант не следует рассматривать», — подчеркнул политик.

Франция зашла в политический тупик после парламентских выборами 7 июля, в результате которых Национальное собрание разделилось на три примерно равных блока — левый, центр и крайне правый. Ни один из них не имеет большинства мест.

Решение президента не выбирать кандидата от «Нового народного фронта» было встречено гневом и угрозами импичмента. Жан-Люк Меланшон, председатель ННФ, обвинил Макрона в создании «исключительно серьезной ситуации». Левая коалиция также заявила, что не будет участвовать в дальнейших переговорах, если только не будет обсуждаться вопрос о формировании правительства.

Меланшон призвал французов к протестным демонстрациям и заявил, что представит предложение об импичменте Макрону.

«Президент республики не признает результатов всеобщего избирательного права, которое поставило «Новый народный фронт» на первое место в опросах», — говорится в заявлении левых.

«Он (Макрон) отказывается назначить Люси Кастетс премьер-министром. В этих условиях предложение об импичменте будет представлено депутатами ННФ. Любое предложение о назначении премьер-министра, кроме Люси Кастетс, будет подвергнуто вотуму недоверия», — подчеркнул Меланшон.