Министерство обороны России заявило о захвате села Орловка в Донецкой области Украины. По сообщению ведомства, подразделения группировки войск «Центр» вошли в село, нанеся поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны.

Российские военные также отчитались об отражении семи попыток украинских атак в районе населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка. По оценкам Минобороны РФ, потери украинской стороны на этом участке составили 530 военнослужащих, один танк, четыре бронемашины, шесть автомобилей, одну САУ 2С1 «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Несмотря на сообщения о продвижении украинской армии в Курской области РФ, ситуация в Донецкой области остается напряженной. Ранее российские военные заявили о захвате села Желанное и поселка Нью-Йорк в Донецкой области.

Интенсивные боевые действия разворачиваются вокруг Торецка, небольшого города в Бахмутском районе Донецкой области. До начала конфликта население Торецка составляло около 5 тысяч человек. В последние месяцы украинское командование неоднократно отмечало, что ситуация в районе Торецка, наряду с покровским направлением, представляет наибольшие трудности для украинских вооруженных сил.

Одновременно с этим сообщается, что российские войска пытаются захватить города Мирноград и Покровск, расположенные в 5 и 10 км от линии фронта соответственно. Местные власти объявили о массовой эвакуации населения из этих городов. До начала военных действий в Мирнограде проживали около 50 тыс. человек, а в Покровске – 60 тыс.

Для эвакуации жителей задействованы автобусы, поезда и автомобили волонтеров. Приближение линии фронта к Мирнограду и Покровску вызывает серьезную обеспокоенность у местных жителей и властей. Эти города имеют стратегическое значение как крупные транспортные узлы на пути к Днепропетровской области. Кроме того, в Покровске находится единственная шахта по добыче коксового угля, необходимого для металлургической промышленности. Потеря этих населенных пунктов может стать чувствительным ударом для украинских войск.

* В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.