Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал активизировать депортации из ФРГ во время визита в Золинген, где на прошлой неделе террорист с ножом напал на участников местного праздника и убил трех человек. Полиция сообщила, что преступник — 26-летний член ДАЕШ из Сирии. Помимо трех убитых, восемь человек получили ранения и остаются в больницах.

Теракт усилил правые настроения в Германии и вызвал критику в адрес миграционной программы правительства Шольца.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы те, кто не может и кому не разрешено оставаться в Германии, были репатриированы и депортированы», — заявил Шольц в Золингене. — «Это был терроризм, терроризм против всех нас».

Атака усилила политическую напряженность вокруг правил предоставления убежища и депортации. Это сильно ударило по политическим рейтингам Шольца, что особенно некстати в преддверии трех выборов в следующем месяце.

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступающая за жесткие меры в отношении миграции, усилила свои позиции, согласно опросам в Саксонии и Тюрингии на востоке ФРГ. Выборы в этих землях пройдут уже в это воскресенье. В Бранденбурге, где выборы состоятся 22 сентября, АдГ также выбилась на первое место.

Партия воспользовалась нападением в своей предвыборной кампании, утверждая, что властям ФРГ надо усилить миграционный контроль. Ведущий кандидат АдГ от Тюрингии Бьерн Хекке предложил избирателям выбор между «Хекке или Золингеном».

Опросы общественного мнения Infratest dimap и Forsa показали, что в долгосрочной перспективе атака вряд ли приведет к увеличению числа голосующих за ультраправую партию, потому что ее сторонники и до этого были объединены проблемами миграции.

При этом правоцентристская ХДС может извлечь выгоду за счет левоцентристских социал-демократов Шольца. ХДС с начала года усилила антимиграционную риторику, критикуя политику канцлера и его кабинета. Социал-демократы Шольца вместе с партнерами по коалиции — «Зелеными» и «Свободными демократами» — отстают в опросах.