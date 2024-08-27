По меньшей мере 40 палестинцев были убиты, в том числе пятеро детей, в результате серии израильских авиаударов по сектору Газа утром 25 августа.

Согласно ежедневному статистическому отчету представителя палестинской гражданской обороны Махмуда Бассала, первоначально сообщалось, что в результате различных авиаударов погибли 36 палестинцев. Позже было объявлено о гибели четырех детей из семьи Зайну в городе Газа, в результате чего число погибших достигло 40 человек.

В северной части Газы в результате двух израильских ударов погибли пять палестинцев. Первый удар был нанесен по группе мирных жителей в лагере беженцев Джебалия, в результате чего погибли три человека. Второй удар пришелся по квартире в районе Аль-Амуди, в результате чего погибли еще двое.

В городе Газа в результате пяти отдельных авиаударов погибли 23 палестинца. Первый удар произошел на пляже Газы, а второй был нанесен по дому, принадлежащему семье Аль-Аджил, в западной части города.

Дополнительные подробности из города Газа показывают, что третий удар произошел на улице Аль-Тхалатини в юго-восточной части города. Четвертый удар был нанесен по квартире в западной части города, а в результате пятого удара погибли четверо детей в результате нападения на дом семьи Зайну в районе Аль-Дарадж.

В центре Газы в результате двух израильских ударов погибли семь палестинцев. Удар пришелся на центральную часть Дейр-эль-Балаха. Второй авиаудар уничтожил дом в лагере беженцев аль-Магази, в результате чего погибли пять палестинцев, в том числе один ребенок.

В Хан-Юнусе на юге Газы израильские военные ударили по гражданскому автомобилю в районе Аль-Маваси, в результате чего погибли пять человек.

В общей сложности продолжающиеся израильские нападения привели к гибели более 40 400 палестинцев, в основном женщин и детей. Более 93 500 человек получили ранения.