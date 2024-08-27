Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с политической реакцией в Израиле из-за ударов «Хезболлы» 25 августа. Оппозиция во главе с экс-главой Минобороны Бени Ганцем и ультраправые министры из правящей коалиции призвали Нетаньяху к более широкому наступлению в Ливане.
Ганц охарактеризовал израильские авиаудары по позициям «Хезболлы» как «слишком мало и слишком поздно». В видеообращении во время визита в северные общины бывший министр сказал: «Мы должны усилить политическое и военное давление, чтобы отодвинуть «Хезболлу», чтобы жители севера могли безопасно вернуться в свои дома».
Министр нацбезопасности Нетаньяху, ультраправый Итамар Бен-Гвир, присоединился к критике Нетаньяху и призвал начать полномасштабное вторжение в Ливан.
«Израиль не должен довольствоваться одной превентивной вылазкой. Мы должны начать решительную войну против «Хезболлы», которая устранит угрозу на севере и позволит жителям безопасно вернуться домой», — заявил Бен-Гвир.
При этом он обрушил все обвинения не на самого Нетаньяху, а на министра обороны страны Йоава Галанта.
Авиаудары Израиля 25 августа и последующие запуски ракет и беспилотников со стороны «Хезболлы» стали самым масштабным трансграничным столкновением с момента окончания израильско-ливанской войны в 2006 году с точки зрения количества вылетов самолетов и запущенных боеприпасов, хотя и не с точки зрения потерь.
В результате израильских ударов погибли три человека. При этом также погиб один израильский моряк — он стал жертвой осколков израильского перехватчика.
Министр Галант заявил, что превентивные удары по Ливану якобы помешали «Хезболле» запустить до двух третей ракет, которые она намеревалась выпустить по Израилю. Израиль также утверждал, что сбил почти все приближающиеся беспилотники «Хезболлы».
Однако генсек ливанской группировки Хасан Насралла отметил, что ракеты движения остались почти не замеченными системами ПВО Израиля и ударили по военной базе в 1,5 км от Тель-Авива.