Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с политической реакцией в Израиле из-за ударов «‎Хезболлы» 25 августа. Оппозиция во главе с экс-главой Минобороны Бени Ганцем и ультраправые министры из правящей коалиции призвали Нетаньяху к более широкому наступлению в Ливане.

Ганц охарактеризовал израильские авиаудары по позициям «‎Хезболлы» ‎как «слишком мало и слишком поздно». В видеообращении во время визита в северные общины бывший министр сказал: «Мы должны усилить политическое и военное давление, чтобы отодвинуть «Хезболлу», чтобы жители севера могли безопасно вернуться в свои дома».

Министр нацбезопасности Нетаньяху, ультраправый Итамар Бен-Гвир, присоединился к критике Нетаньяху и призвал начать полномасштабное вторжение в Ливан.

«Израиль не должен довольствоваться одной превентивной вылазкой. Мы должны начать решительную войну против «Хезболлы», которая устранит угрозу на севере и позволит жителям безопасно вернуться домой», — заявил Бен-Гвир.

При этом он обрушил все обвинения не на самого Нетаньяху, а на министра обороны страны Йоава Галанта.

Авиаудары Израиля 25 августа и последующие запуски ракет и беспилотников со стороны «‎Хезболлы» стали самым масштабным трансграничным столкновением с момента окончания израильско-ливанской войны в 2006 году с точки зрения количества вылетов самолетов и запущенных боеприпасов, хотя и не с точки зрения потерь.

В результате израильских ударов погибли три человека. При этом также погиб один израильский моряк — он стал жертвой осколков израильского перехватчика.

Министр Галант заявил, что превентивные удары по Ливану якобы помешали «‎Хезболле‎» запустить до двух третей ракет, которые она намеревалась выпустить по Израилю. Израиль также утверждал, что сбил почти все приближающиеся беспилотники «‎Хезболлы‎».

Однако генсек ливанской группировки Хасан Насралла отметил, что ракеты движения остались почти не замеченными системами ПВО Израиля и ударили по военной базе в 1,5 км от Тель-Авива.