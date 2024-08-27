Правительство Казахстана приняло постановление о проведении общенационального референдума по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) на берегу озера Балхаш.

Премьер-министр республики Олжас Бектенов поручил представить проект постановления о проведении референдума в Администрацию Президента. Она же должна будет озвучить точную дату проведения плебисцита. Предварительно референдум запланирован на осень текущего года.

«В стране практически завершен полный цикл производства ядерного топлива, есть опыт работы с малыми реакторами. Имеются необходимые человеческие ресурсы, ведется постоянная подготовка специалистов», — подчеркнул Бектенов.

Разговоры о необходимости провести референдум в Казахстане по вопросу строительства АЭС начались еще год назад. Президент Касым-Жомарт Токаев впервые выступил с таким предложением еще в сентябре 2023 года. Политик подчеркнул, что республика имеет крупнейшие в мире запасы урана, потому должна наладить собственную атомную генерацию.

Необходимость провести референдум казахстанский лидер обосновал тем, что в стране помнят трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона. В годы СССР на полигоне с 1949 по 1989 годы провели не менее 468 ядерных испытаний, включая подземные и атмосферные взрывы. Одним из первых решений первого президента республики Нурсултана Назарбаева стало закрытие полигона и рекультивация его территории.

Строительство первой казахстанской АЭС планируется на берегу озера Балхаш. Стоимость строительства оценивается в $10–15 млрд. Кто будет строить станцию, если жители республики поддержат эту инициативу, до сих пор неизвестно.

Минэнерго Казахстана 27-28 августа на выставке KazAtomExpo планирует провести открытое обсуждение готовности атомной промышленности Казахстана к строительству АЭС. Участие в мероприятии примет российская атомная корпорация «‎Росатом»‎, а также крупнейшие атомные компании из Китая (Сhina National Nuclear Corporation), Южной Кореи (Korea Hydro&Nuclear Power Co), Франции (Electricit de France).