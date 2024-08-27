Китай выступил с жестким осуждением санкций, введенных США против китайских компаний из-за их предполагаемой поддержки России в конфликте с Украиной. Санкции были названы «незаконными и односторонними», а также «не основанными на фактах». Заявление прозвучало во вторник, накануне визита советника по национальной безопасности США Джейка Салливана в Пекин, где он проведет несколько дней на переговорах с китайскими официальными лицами.

На прошлой неделе США ввели санкции против более чем 400 организаций и лиц, которых обвиняют в поддержке российской военной кампании в Украине. В этот список вошли и китайские компании, которые, по утверждениям Вашингтона, помогают России обходить западные санкции и укреплять свою военную мощь.

США неоднократно предупреждали Китай о неприемлемости поддержки российского оборонного сектора. За последние месяцы США ввели множество санкций, направленных на ограничение доступа России к критически важным технологиям для ее военной промышленности.

Специальный представитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй выступил с критикой этих санкций на брифинге в Пекине после серии встреч с дипломатами из Бразилии, Индонезии и Южной Африки.

«Некоторые страны используют текущий кризис, чтобы обвинить других и создать так называемую теорию ответственности Китая. Они угрожают странам, которые поддерживают нормальные экономические и торговые отношения с Россией, незаконными и односторонними санкциями», — заявил Ли, избегая прямого упоминания США. Однако министерство коммерции Китая и ранее выражало решительное несогласие с санкциями, а министерство иностранных дел уже заявляло о своей оппозиции к подобным мерам.

Новые санкции, введенные на прошлой неделе, затрагивают китайские компании, которые участвуют в поставках станков и микроэлектроники в Россию.

В этом году Китай совместно с Бразилией призвал к проведению мирных переговоров между Россией и Украиной. Во вторник Ли выразил надежду на то, что больше стран поддержат китайские усилия по мирному урегулированию.