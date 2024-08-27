Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи высказался о недавнем задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. Комментарий был сделан во время встречи с членами нового кабинета министров Ирана.

«В киберпространстве управление присутствует повсюду. Вы видели, что этого бедного молодого человека (Павла Дурова – ред.) задержали во Франции и грозили ему 20 годами тюрьмы. Это показывает, что они нарушили правила», — заявил Хаменеи.

Стоит отметить, что в самом Иране Telegram был заблокирован шесть лет назад, суд принял решение о блокировке мессенджера в целях защиты национальной безопасности. Судебное решение было принято спустя несколько дней после того, как Иран запретил правительственным органам использовать приложение Telegram, которое, несмотря на запрет, пользуется широкой популярностью среди иранских государственных СМИ, политиков, компаний и рядовых иранцев.

Напомним, что Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Задержание произошло в рамках уголовного расследования, инициированного 8 июля департаментом по борьбе с киберпреступностью. Прокуратура Парижа сообщила, что расследование ведется в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступления. Среди них: соучастие в администрировании онлайн-платформы для незаконных транзакций, распространение детской порнографии и наркотиков, мошенничество и отмывание денег.

Следственный судья санкционировал продление срока задержания Дурова до 96 часов, что позволяет содержать его под стражей до 28 августа. На данный момент основатель Telegram находится на допросе у следователей.

Высказывание Хаменеи усиливает международный резонанс вокруг этого резонансного дела. Стоит отметить, что ранее в поддержку Дурова выступил ряд медийных фигур. Среди них - предприниматель Илон Маск, журналист Такер Карлсон и политик Вивек Рамасвами. Кроме того, официальную позицию в защиту Дурова выразил МИД РФ.