ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Украина рапортует о продвижении в Курске
Главком ВСУ Сырский: с начала операции в Курской области взято в плен 594 российских военных, под контролем Украины 100 сел и 1294 кв км территории РФ
Украина рапортует о продвижении в Курске
Фото: Reuters / Others
27 августа 2024 г.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время Форума руководителей государственных институтов 27 августа сообщил о продвижении украинской армии в Курской области России.

«На сегодня нами взято под контроль 1294 кв км территории – это 100 населенных пунктов... Мы также существенно пополнили обменный фонд: на сегодня на этом направлении в плен взято 594 военнослужащих ВС РФ», — заявил Сырский.

Главком отметил, что одна из задач курской операции – отвлечение значительных сил россиян с других направлений, в частности, с Покровского и Кураховского. «На данный момент мы можем констатировать, что около 30 тыс. военнослужащих РФ уже перебросили на Курское направление, и эта цифра растет», – добавил он.

Хронология событий в Курской области:

  • Операция в Курской области началась 6 августа.

  • 10 августа президент Владимир Зеленский признал, что Украина вытеснила войну на землю противника.

  • 13 августа Сырский доложил о контроле над 74 населенными пунктами Курской области.

  • 15 августа сообщалось о контроле над 82 населенными пунктами и взятии в плен 102 российских военных.

  • 20 августа, по утверждениям Сырского, украинские военные контролировали более 1260 кв км и 93 населенных пункта.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на оперативном совещании с президентом РФ сообщил, что глубина проникновения украинских сил «на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина - 40 километров».

The Washington Post, проанализировав более 130 фотографий и видеозаписей, сообщила 25 августа, что с начала наступления украинские военные взяли в плен более 240 российских солдат.

Надо отметить, что заявления украинской стороны контрастируют с утверждениями российской об остановке продвижения ВСУ. Ситуация в Курской области остается напряженной, а информация от обеих сторон требует дополнительной проверки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us