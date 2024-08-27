Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время Форума руководителей государственных институтов 27 августа сообщил о продвижении украинской армии в Курской области России.

«На сегодня нами взято под контроль 1294 кв км территории – это 100 населенных пунктов... Мы также существенно пополнили обменный фонд: на сегодня на этом направлении в плен взято 594 военнослужащих ВС РФ», — заявил Сырский.

Главком отметил, что одна из задач курской операции – отвлечение значительных сил россиян с других направлений, в частности, с Покровского и Кураховского. «На данный момент мы можем констатировать, что около 30 тыс. военнослужащих РФ уже перебросили на Курское направление, и эта цифра растет», – добавил он.

Хронология событий в Курской области:

Операция в Курской области началась 6 августа.

10 августа президент Владимир Зеленский признал, что Украина вытеснила войну на землю противника.

13 августа Сырский доложил о контроле над 74 населенными пунктами Курской области.

15 августа сообщалось о контроле над 82 населенными пунктами и взятии в плен 102 российских военных.

20 августа, по утверждениям Сырского, украинские военные контролировали более 1260 кв км и 93 населенных пункта.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на оперативном совещании с президентом РФ сообщил, что глубина проникновения украинских сил «на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина - 40 километров».

The Washington Post, проанализировав более 130 фотографий и видеозаписей, сообщила 25 августа, что с начала наступления украинские военные взяли в плен более 240 российских солдат.

Надо отметить, что заявления украинской стороны контрастируют с утверждениями российской об остановке продвижения ВСУ. Ситуация в Курской области остается напряженной, а информация от обеих сторон требует дополнительной проверки.