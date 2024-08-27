В больнице Газы врачи борются за жизнь обгоревшего мальчика

Врачи больше двух недель борются за жизнь мальчика из Газы Анаса Убейды, который получил сильнейшие ожоги и переломы ног в результате жестокой израильской атаки на школу Аль-Табаин в городе Газа во время утренней молитвы 10 августа. Тогда погибли не менее 100 человек, большинство из которых были разорваны на части и получили сильнейшие ожоги. Анас вынужден испытывать сильнейшие боли во время перевязки и промывки ожогов. Поскольку в больнице из-за блокады Израиля нет обезболивающих средств #газа #израиль #больница #ожоги #врачи #конфликт #помощь #мальчик #атака #школа #гуманитарнаякризис #блокада #правачеловека #посттравма #спасение