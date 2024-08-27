Платформа для заказа такси Uber была оштрафована на 290 млн евро в Нидерландах за передачу личных данных европейских таксистов в Соединенные Штаты, что является нарушением правил Европейского Союза. Об этом в понедельник сообщил нидерландский орган по защите данных (DPA). В DPA уточнили, что Uber прекратил эту практику.

«Это ошибочное решение и чрезвычайно высокий штраф совершенно необоснованны», — заявил представитель Uber Каспар Никсон в комментарии для Reuters.

Никсон подчеркнул, что процесс трансграничной передачи данных Uber соответствовал Общему регламенту по защите данных (GDPR). Он также добавил, что компания подаст апелляцию и «здравый смысл возобладает».

DPA заявила, что Uber передавал личные данные в США и не обеспечивал должной защиты этих данных.

«Это представляет собой серьезное нарушение Общего регламента по защите данных (GDPR)», — подчеркнули в органе.

Uber может подать апелляцию на решение в DPA, а в случае неудачи — обратиться в нидерландский суд. Ожидается, что процесс апелляции может занять около четырех лет.

Расследование началось после того, как французская правозащитная организация подала жалобу от имени более 170 таксистов во Франции в местный орган по защите данных. Однако, поскольку европейская штаб-квартира Uber находится в Нидерландах, жалоба была передана в DPA.