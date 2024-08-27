27 августа на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский объявил об успешных испытаниях новой баллистической ракеты. Украинский лидер отметил, что это первая подобная ракета, разработанная в стране. Подробности испытаний он не раскрыл.

Зеленский подчеркнул, что долго сомневался, стоит ли делиться этой новостью с общественностью.

«Думал, что рано об этом говорить. Но хотел, чтобы была оценка обществом людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях», - заявил президент.

Ранее, в сентябре 2023 года, Украина уже сообщала об испытаниях новой дальнобойной ракеты. Тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал видео запуска ракеты, а позже это же видео обнародовало конструкторское бюро «Луч».

СМИ предполагают, что речь шла о модификации крылатой ракеты «Нептун», которая, несмотря на свою дозвуковую скорость, с начала 2000-х годов используется Украиной для отражения российского нападения.

Украина не занималась производством баллистических ракет в постсоветский период. Однако конструкторское бюро «Южное» разрабатывало тактический ракетный комплекс «Гром» с твердотопливной ракетой, частично финансируемый Саудовской Аравией. После 2022 года информация о судьбе этого проекта не публиковалась.