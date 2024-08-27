Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа выразил поддержку действиям французских властей по аресту основателя Telegram Павла Дурова.

«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы - не Дуровы… Виноват - иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?» - заявил Лукашенко (цитата по БелТА).

Напомним, Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Команда Telegram утверждает, что платформа соблюдает все законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах.

Российская сторона также отреагировала на ситуацию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула 25 августа, что Москва будет следить за реакцией международных организаций касательно охраны прав человека и гарантии свободы слова. Посольство России в Париже потребовало предоставить консульский доступ к Дурову.

По информации Reuters от 26 августа, Дурову предъявлены обвинения в отказе сотрудничать с французскими властями по вопросам киберпреступности и финансовых нарушений в Telegram. Расследование ведется национальным подразделением по борьбе с киберпреступностью и национальным управлением по борьбе с мошенничеством.

Прокуратура Парижа сообщила о расследовании в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступления, включая соучастие в администрировании онлайн-платформы для незаконных транзакций, распространение детской порнографии и наркотиков, мошенничество и отмывание денег.

Сегодня агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа сообщило, что Павел Дуров останется под стражей еще на 48 часов в рамках продолжающегося расследования дела о киберпреступлениях.