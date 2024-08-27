ПОЛИТИКА
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Что будет с Telegram после ареста основателя?
Павел Дуров, миллиардер и генеральный директор мессенджера Telegram, был арестован в аэропорту Парижа и в ближайшие дни должен предстать перед французским судом. По данным агентства AFP, власти Франции выдали ордер на арест Дурова за отказ от сотрудничества с правоохранителями. Следователи утверждают, что Telegram для переписок используют террористы и торговцы наркотиками и что якобы владелец мессенджера отказывается передавать ключи шифрования европейским властям. Чем грозят Дурову выдвинутые обвинения и ждать ли усиления цензуры в Telegram — разбирался TRT на русском. #дуров #телеграм #задержание #париж #франция #суд #павелдуров
титить / Others
27 августа 2024 г.
Истории
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