Что будет с Telegram после ареста основателя?

Павел Дуров, миллиардер и генеральный директор мессенджера Telegram, был арестован в аэропорту Парижа и в ближайшие дни должен предстать перед французским судом. По данным агентства AFP, власти Франции выдали ордер на арест Дурова за отказ от сотрудничества с правоохранителями. Следователи утверждают, что Telegram для переписок используют террористы и торговцы наркотиками и что якобы владелец мессенджера отказывается передавать ключи шифрования европейским властям. Чем грозят Дурову выдвинутые обвинения и ждать ли усиления цензуры в Telegram — разбирался TRT на русском. #дуров #телеграм #задержание #париж #франция #суд #павелдуров