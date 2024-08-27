Президент Беларуси Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете сообщил о поступающих предложениях отказаться от сотрудничества с Россией.

«Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос «или — или». Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): «Давай тут отступи, там освободи». Начиная отсюда и заканчивая: «Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России», — по информации агентства БелТА, заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что ему предлагают «воевать с Украиной против России» и предупреждают о возможном приближении войск НАТО к Смоленску. Он подчеркнул, что 99% поступающих предложений неприемлемы для Беларуси.

Президент Беларуси подчеркнул, что многое он не может рассказать, так как «все остальные вопросы — это [его] вопросы».

Ранее, 18 августа, белорусский президент заявил, что Украина уже прошла этап «денацификации», и призвал к началу переговоров для завершения конфликта. В середине июля Лукашенко распорядился отвести войска от границы с Украиной, однако позже, после наступления Украины в Курской области, сообщил о переброске почти трети белорусской армии к украинской границе. По словам Лукашенко, Киев держит вблизи границ с Беларусью более 120 тыс. военных и перебросил дополнительные силы.

Эти заявления белорусского лидера следуют за рядом противоречивых высказываний Лукашенко о ситуации с Украиной. 18 августа он заявил, что Украина уже прошла этап «денацификации», и призвал начать переговоры для завершения конфликта. Он охарактеризовал противостояние как «драчку» и подчеркнул необходимость переговоров для предотвращения эскалации.

В середине июля Лукашенко распорядился отвести войска от границы с Украиной, мотивируя это отсутствием напряженности на белорусско-украинской границе. Однако после наступления Украины в Курской области позиция Лукашенко изменилась. В интервью российскому государственному телеканалу «Россия-1» он сообщил, что белорусские военные перебросили к границе с Украиной почти треть армии. Это решение он объяснил тем, что Киев не только «держит вблизи границ с Беларусью более 120 тыс. военных», но и перебросил дополнительные силы.