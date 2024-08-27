ПОЛИТИКА
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102-летняя британка отпраздновала день рождения прыжком с парашютом
102-летняя Манетт Бейли стала старейшей парашютисткой Великобритании, прыгнув в свой день рождения с самолета. Благодаря этому прыжку она смогла собрать 9 000 фунтов стерлингов (11 884 доллара США) для Восточно-Английской воздушной скорой помощи, Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательных нейронов и муниципалитета Бенхолл. В день своего 100-летия женщина пронеслась на гоночном автомобиле Ferrari со скоростью 130 миль в час (209 км/ч) по трассе Сильверстоун. #Великобритания #Саффолк #женщина #пенсионерка #парашют #прыжок #старушка
титьит / Others
27 августа 2024 г.
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