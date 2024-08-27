ПОЛИТИКА
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Блогер из Казахстана кормит бездомных кошек с помощью беспилотника
Блогер из Актау Владислав Прохоров доставляет еду для бездомных кошек с помощью дрона. Он закрепил миску с едой к беспилотнику, который подлетает к животным в самых разных частях города. Только за один такой полет можно накормить до пяти кошек. Этим способом блогер пытается обратить внимание жителей и властей на проблему бездомных животных в городе. #блогер #беспилотник #кошки #корм #кошачийкорм #казахстан #актау
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27 августа 2024 г.
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