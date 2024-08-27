Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Мухаммадом Юнусом - главным советником временного правительства Бангладеш.

В ходе беседы обсуждались наводнение в Бангладеш, отношения между двумя странами, региональная и глобальна повестка.

Турецкий лидер выразил свою скорбь в связи со стихийным бедствием и пожелал терпения родственникам и близких погибшим.

Президент Эрдоган заявил, что Турция, как и прежде, будет поддерживать народ Бангладеш как в борьбе со стихией, так и в восстановлении.

Он сказал также, что Турция и Бангладеш продолжают развивать сотрудничество во всех областях, и пожелал, чтобы выборы, которые организует временное правительство, принесли пользу народу Бангладеш.

Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Мухаммаду Юнусу успехов на новом посту.