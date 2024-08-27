ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган пообещал поддержку Бангладеш
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган телефонный разговор с главным советником временного правительства Бангладеш
Президент Эрдоган пообещал поддержку Бангладеш
Фото: TRT Haber / Others
27 августа 2024 г.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Мухаммадом Юнусом - главным советником временного правительства Бангладеш.

В ходе беседы обсуждались наводнение в Бангладеш, отношения между двумя странами, региональная и глобальна повестка.

Турецкий лидер выразил свою скорбь в связи со стихийным бедствием и пожелал терпения родственникам и близких погибшим.

Президент Эрдоган заявил, что Турция, как и прежде, будет поддерживать народ Бангладеш как в борьбе со стихией, так и в восстановлении.

Он сказал также, что Турция и Бангладеш продолжают развивать сотрудничество во всех областях, и пожелал, чтобы выборы, которые организует временное правительство, принесли пользу народу Бангладеш.

Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Мухаммаду Юнусу успехов на новом посту.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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