Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созовет в среду заседание Совета НАТО-Украина по просьбе Киева. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь военного альянса.

«Встреча пройдет на уровне послов», - сказала пресс-секретарь Фара Дахлалла.

«Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях в средствах», - добавила она.

Совет НАТО-Украина был создан в прошлом году, чтобы обеспечить более тесную координацию между альянсом и Киевом.

В заседаниях совета обычно принимают участие послы стран-членов НАТО и украинские официальные лица.

«Завтрашняя встреча состоится после недавних мощных российских ударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре», - говорится в заявлении Дахлаллы.

«Союзники по НАТО оказали существенную поддержку противовоздушной обороне Украины и намерены и дальше укреплять ее», - добавила она.

Россия нанесла ракетные и беспилотные удары по десяткам украинских регионов, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек. Украинские официальные лица назвали эту воздушную атаку крупнейшей за весь период войны.