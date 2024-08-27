У РФ нет достаточного грузового флота для самостоятельного обеспечения экспорта важнейших стратегических товаров. Об этом в ходе заседания Морской коллегии заявил помощник президента РФ, курирующий кораблестроение.

Николай Патрушев посетовал, что российские экспортеры пребывают в зависимости от иностранных морских перевозчиков, среди них и компании из «недружественных» стран.

«На протяжении многих лет недопустимо низким остается объем грузов, перевозимых судами под российским флагом, в первую очередь из-за нехватки отечественных судов», — сказал Патрушев, в прошлом секретарь Совбеза РФ, а еще ранее - директор ФСБ.

«Недружественные России страны фактически вытеснили российские транспортные компании с рынка перевозок наших же экспортных и импортных стратегических грузов, включая нефть, нефтепродукты, зерно», — добавил он.

По его словам, зарубежные верфи прекратили строить суда для России и остановили поставки оборудования для российского судостроения из-за опасения санкций. Те же компании, которые осуществляют перевозки для экспортеров из РФ, попадают под вторичные санкции.

«Все это формирует существенные угрозы для безопасности России», — цитирует слова чиновника агентство «Интерфакс».

Объединенная судостроительная корпорация — государственный холдинг, под контролем которого 50 конструкторских бюро, судостроительных и судоремонтных заводов, — с 2014 года находится под американскими санкциями.

После российского нападения на Украину в 2022 году против Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) были введены очередные ограничительные меры - вслед за наложенными еще в 2014 году в связи с аннексией Крыма. Под зонтиком ОСК в России работает около 50 конструкторских бюро и судостроительных предприятий. После февраля 2022 года 28 дочерних предприятий ОСК и 8 членов совета директоров корпорации были внесены в черные списки Минюстом США.