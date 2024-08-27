Роберт Кеннеди младший заявил, что Дональд Трамп попросил его войти в его переходную команду, если кандидат в президенты от республиканцев выиграет еще один президентский срок.

«Меня попросили войти в переходную команду, чтобы помочь выбрать людей, которые будут управлять правительством, и я с нетерпением жду этого», - сказал Кеннеди в интервью журналисту Такеру Карлсону.

В пятницу Кеннеди остановил свою президентскую кампанию и выразил поддержку Трампу. В конце прошлой недели он присоединился к кандидату от Республиканской партии на митинге в Аризоне.

«Сегодня я очень рад приветствовать человека, который является сильнейшим защитником многих ценностей, которые мы все разделяем, и мы разделяем их уже долгое время», - сказал Трамп, представляя Кеннеди.

«Я думаю, он окажет огромное влияние на эту кампанию», - добавил он.

Кеннеди баллотировался как независимый кандидат после того как изначально бросил вызов президенту Байдену в борьбе за демократическую номинацию.

На вопрос о том, как он планирует провести время до дня выборов - до которого осталось всего 70 дней - Кеннеди ответил Карлсону, что будет работать над тем, чтобы Трамп победил.

«Я работаю с избирательной кампанией, - добавил Кеннеди. - Мы вместе работаем над политическими вопросами».

«И я собираюсь бороться, - продолжил он. - Не знаю, что со мной будет, если мы проиграем».

По совокупности опросов The Hill и Decision Desk HQ, вице-президент Харрис опережает Трампа на 4,1 процентных пункта - 49,7 % против 45,6 %. После заявления Кеннеди Харрис по-прежнему лидирует с 49 % против 43,9 % у бывшего президента. Независимый кандидат набрал всего 2,8 % голосов