Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление по поводу слов министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о строительстве синагоги в мечети Аль-Акса.

«Заявления министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о строительстве синагоги в мечети Аль-Акса - это новый и крайне опасный пример усилий Израиля по изменению статуса и идентичности святых мест в Иерусалиме и Иерусалиме. Эти заявления вызвали возмущение в исламском мире и встревожили всех здравомыслящих людей», - говорится в сообщении.

«Провокации, направленные против мечети Аль-Акса, святого места, принадлежащего исключительно мусульманам, оскорбляют чувства мусульман во всем мире и вызывают напряженность. Продолжающиеся нападения израильского правительства на палестинский народ с каждым днем все больше и больше ставят под угрозу региональную и глобальную стабильность», - продолжается в заявлении МИД Турции.

«Международному сообществу пора принять меры, чтобы остановить израильскую агрессию и обеспечить защиту палестинскому народу», - говорится в заявлении.