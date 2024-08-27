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МИД Турции о синагоге на территории Аль-Аксы
Министерство иностранных дел Турции раскритиковало заявления израильского министра о строительства синагоги на территории исламской святыни
МИД Турции о синагоге на территории Аль-Аксы
Фото: МИД Турции / Others
27 августа 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление по поводу слов министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о строительстве синагоги в мечети Аль-Акса.

«Заявления министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о строительстве синагоги в мечети Аль-Акса - это новый и крайне опасный пример усилий Израиля по изменению статуса и идентичности святых мест в Иерусалиме и Иерусалиме. Эти заявления вызвали возмущение в исламском мире и встревожили всех здравомыслящих людей», - говорится в сообщении.

«Провокации, направленные против мечети Аль-Акса, святого места, принадлежащего исключительно мусульманам, оскорбляют чувства мусульман во всем мире и вызывают напряженность. Продолжающиеся нападения израильского правительства на палестинский народ с каждым днем все больше и больше ставят под угрозу региональную и глобальную стабильность», - продолжается в заявлении МИД Турции.

«Международному сообществу пора принять меры, чтобы остановить израильскую агрессию и обеспечить защиту палестинскому народу», - говорится в заявлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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