ПОЛИТИКА
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Посольства США и Канады поругались с Мексикой
Президент Мексики заявил, что правительство его страны приостановило отношения с посольствами Канады и США из-за высказываний дипломатов о новой судебной реформе
Посольства США и Канады поругались с Мексикой
Фото: AP / Others
27 августа 2024 г.

Правительство Мексики приостановило свои отношения с посольствами США и Канады. Об этом во вторник заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, после того как послы этих стран раскритиковали предложенную им судебную реформу.

«Наступила пауза», - сказал Лопес Обрадор на пресс-конференции, уточнив, что речь идет о замораживании отношений с посольствами, а не со странами.

Президент продвигает реформу, согласно которой судьи, включая судей Верховного суда, будут избираться всенародным голосованием. В понедельник комитет нижней палаты Конгресса Мексики одобрил это предложение. Состав парламента вступит в должность уже в сентябре.

Сторонники реформы утверждают, что она укрепит демократию и поможет исправить систему, которая, по их мнению, не служит обществу. Критики же говорят, что она перекосит полномочия в пользу исполнительной власти, оборвет карьеру судей и сделает суды более зависимыми от влияния криминала.

На прошлой неделе посол США в Мексике Кен Салазар назвал реформу «серьезным риском для функционирования мексиканской демократии» и предупредил о потенциальном риске для американо-мексиканских торговых отношений.

США и Мексика являются крупнейшими торговыми партнерами друг для друга.

Посол Канады в Мексике Грэм Кларк также предупредил об угрозах инвестициям.

Позднее во вторник после комментариев Лопеса Обрадора американский посол разместил дипломатическую ноту посольства, датированную 23 августа.

«Соединенные Штаты поддерживают концепцию судебной реформы в Мексике, но у нас есть серьезные опасения, что всенародное избрание судей не поможет ни решить проблему коррупции в судебной системе, ни укрепить судебную ветвь власти в Мексике», - говорится в ноте.

Лопес Обрадор подверг критике слова Салазара и назвал их вмешательством во внутреннюю политику.

«Как мы можем позволить послу высказывать свое мнение, говорить, что мы делаем неправильно?» - добавил Лопес Обрадор. - Мы не собираемся говорить ему, чтобы он убирался из страны. Но прочитать нашу Конституцию - да, мы попросим его».

Ранее Салазар заявлял, что готов провести переговоры с лидерами мексиканского правительства, чтобы обсудить различные судебные модели.

Лопес Обрадор заявил, что «пауза» будет продолжаться до тех пор, пока «не будет получено подтверждение того, что посольства будут уважать независимость Мексики».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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