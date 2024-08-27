Правительство Мексики приостановило свои отношения с посольствами США и Канады. Об этом во вторник заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, после того как послы этих стран раскритиковали предложенную им судебную реформу.

«Наступила пауза», - сказал Лопес Обрадор на пресс-конференции, уточнив, что речь идет о замораживании отношений с посольствами, а не со странами.

Президент продвигает реформу, согласно которой судьи, включая судей Верховного суда, будут избираться всенародным голосованием. В понедельник комитет нижней палаты Конгресса Мексики одобрил это предложение. Состав парламента вступит в должность уже в сентябре.

Сторонники реформы утверждают, что она укрепит демократию и поможет исправить систему, которая, по их мнению, не служит обществу. Критики же говорят, что она перекосит полномочия в пользу исполнительной власти, оборвет карьеру судей и сделает суды более зависимыми от влияния криминала.

На прошлой неделе посол США в Мексике Кен Салазар назвал реформу «серьезным риском для функционирования мексиканской демократии» и предупредил о потенциальном риске для американо-мексиканских торговых отношений.

США и Мексика являются крупнейшими торговыми партнерами друг для друга.

Посол Канады в Мексике Грэм Кларк также предупредил об угрозах инвестициям.

Позднее во вторник после комментариев Лопеса Обрадора американский посол разместил дипломатическую ноту посольства, датированную 23 августа.

«Соединенные Штаты поддерживают концепцию судебной реформы в Мексике, но у нас есть серьезные опасения, что всенародное избрание судей не поможет ни решить проблему коррупции в судебной системе, ни укрепить судебную ветвь власти в Мексике», - говорится в ноте.

Лопес Обрадор подверг критике слова Салазара и назвал их вмешательством во внутреннюю политику.

«Как мы можем позволить послу высказывать свое мнение, говорить, что мы делаем неправильно?» - добавил Лопес Обрадор. - Мы не собираемся говорить ему, чтобы он убирался из страны. Но прочитать нашу Конституцию - да, мы попросим его».

Ранее Салазар заявлял, что готов провести переговоры с лидерами мексиканского правительства, чтобы обсудить различные судебные модели.

Лопес Обрадор заявил, что «пауза» будет продолжаться до тех пор, пока «не будет получено подтверждение того, что посольства будут уважать независимость Мексики».