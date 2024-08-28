Атака украинского беспилотника спровоцировала пожар на нефтебазе в Каменском районе Ростовской области, сообщил в среду губернатор области, подтвердив сообщения СМИ о возгорании нескольких цистерн.

«Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует», - сообщил губернатор Василий Голубев на своем телеграм-канале.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что на Каменской нефтебазе горят три резервуара после того, как на территорию упали два беспилотника.

На видео, опубликованных в российских социальных сетях, видно, как ночью горят большие резервуары. Очевидцы, снимавшие видео, утверждают, что пожаром охвачен топливный комбинат «Атлас» в Каменском районе Ростовской области.

Губернатор соседней Воронежской области Александр Гусев сообщил также, что обломки украинского беспилотника послужили причиной пожара «вблизи взрывоопасных предметов». Но детонации, заверил он, не произошло. Была объявлена эвакуация двух близлежащих сел.

Позднее Гусев сообщил в Telegram, что пожар ликвидирован, и жители возвращаются в дома в двух населенных пунктах, из которых они были эвакуированы.

В Минобороны РФ отчитались, что системы ПВО сбили 8 беспилотников над Воронежской областью и 4 - над Ростовской.