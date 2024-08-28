Израильская армия убила 11 палестинцев во время рейдов утром в среду на севере оккупированного Западного берега.

В кратком заявлении палестинского Министерства здравоохранения говорится, что шесть человек в городе Дженин и еще пять в Тубасе были убиты в результате отдельных вторжений израильской армии.

Израильская армия подтвердила, что проводит военные рейды в нескольких районах на севере Западного берега, в том числе в Дженине, Тубасе и Тулькареме.

В отдельных заявлениях палестинские группировки, включая ХАМАС, сообщили, что их бойцы участвуют в столкновениях с израильскими войсками в Дженине и Тулькареме.

В течение последних нескольких лет израильские войска регулярно проводят рейды на Западном берегу, которые усилились после начала войны в Газе в октябре прошлого года, в результате которой были убиты более 40 тыс. палестинцев.

Палестинцы также подвергаются жестоким нападениям со стороны незаконных израильских поселенцев.

По данным палестинского Министерства здравоохранения, число погибших на Западном берегу с 7 октября достигло по меньшей мере 662 палестинцев и почти 5400 человек получили ранения в результате обстрелов израильской армии.

19 июля Международный суд ООН признал незаконной многолетнюю оккупацию Израилем палестинских земель и потребовал эвакуировать все существующие поселения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.