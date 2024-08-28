Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил во вторник, что, хотя в отношениях с Западом «нет ничего плохого», важно не «возлагать на них надежды».

Он сделал эти замечания во время своей первой встречи с недавно сформированным кабинетом министров во главе с президентом Масудом Пезешкианом в Тегеране.

Хаменеи подчеркнул, что новое правительство не должно «полагаться» на «врагов» страны или «ждать их одобрения», дав понять, что любые будущие переговоры должны быть исходить из национальных интересах Ирана.

«Это не означает, что в определенных ситуациях мы не можем взаимодействовать с врагом. В этом нет ничего плохого, но не стоит возлагать на них свои надежды. Не доверяйте врагу», - сказал Хаменеи, как сообщается на его официальном сайте.

Его комментарии прозвучали на фоне обострения напряженности между Ираном и США из-за войны Израиля в Газе и связанных с ней событий, включая убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этого месяца.

Иран пообещал отомстить за смерть Хании ответной военной операцией, но не уточнил характер и точные сроки ответа.

Пезешкиан, бывший законодатель из лагеря реформистов, был избран президентом в прошлом месяце. Во время своей предвыборной кампании обещал восстановить каналы связи с Западом, чтобы ослабить санкции.

Ядерная сделка 2015 года между Ираном и мировыми державами, заключенная во время пребывания у власти тогдашнего президента Хасана Рухани, была фактически отменена Дональдом Трампом в мае 2018 года - тогдашний президент США объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе. Он заявил, что США располагают свидетельствами продолжения Ираном разработки ядерного оружия, что идет вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий - документом, фиксирующим положения ядерной сделки.