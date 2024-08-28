Экс-президент Дональд Трамп 27 августа объявил, что «достиг соглашения» об участии в дебатах 10 сентября с вице-президентом Камалой Харрис, отметив, что «правила будут такими же, как и на последних дебатах CNN, которые, похоже, хорошо сработали для всех».

Правила будут в значительной степени отражать условия, использованные CNN на дебатах 27 июня — микрофоны будут отключены, когда говорит другой кандидат, чтобы один не перебивал другого. Кроме того, в студии не будет никого, кроме ведущего и двух политиков — этот шаг нужен, чтобы не дать фанатам и сторонникам одного из кандидатов срывать своими криками выступление другого.

Штаб Харрис утверждает, что еще не до конца согласовал условия участия вице-президента на дебатах и все еще ведет обсуждения с каналом ABC. В частности, идут споры, будут ли микрофоны включены во время президентских дебатов в сентябре.

В заявлении представитель кампании Харрис подколол Трампа, отметив: «Оба кандидата публично заявили о своей готовности участвовать в дебатах с включенными микрофонами на протяжении всего времени дебатов, чтобы полностью обеспечить предметный обмен мнениями между кандидатами — но, похоже, Дональд Трамп позволяет своим помощникам опровергать его же заявления. Печально!»

Последние две недели кандидаты спорили из-за формата дебатов, Трамп и вовсе допускал их отмену.

Правила дебатов CNN предусматривали, что оба кандидата стояли за одинаковым подиумом, позиция в кадре определялась подбрасыванием монеты. 90-минутные дебаты имели два коммерческих перерыва, и сотрудникам кампании не разрешалось взаимодействовать с кандидатами в это время. На сцене не разрешалось использовать никакие реквизиты или заранее написанные заметки, но кандидатам давали ручку, блокнот и бутылку воды.

Однако похоже, что споры о дебатах еще не полностью завершены. Трамп сказал, что Харрис отказалась от интервью 4 сентября на республиканском канале Fox News, но он оставит дату открытой на случай, если она «передумает». Трамп также намекнул на возможные третьи дебаты на канале NBC News, которые, по его словам, кампания Харрис пока не приняла.