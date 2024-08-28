Президент Франции Эммануэль Макрон еще в 2018 году предложил основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру его компании в Париж, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, в 2018 году Макрон пригласил Дурова на ужин и обсудил предоставление ему французского гражданства. К слову, спустя три года предприниматель его получил — в 2021 году он стал гражданином Франции. Однако переносить штаб-квартиру в Париж отказался.

После этого, как пишет WSJ, спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон Дурова, чтобы добыть ключи шифрования от Telegram. Интерес к мессенджеру со стороны спецслужб собеседники газеты объясняют тем, что через Telegram шла активная вербовка террористов ДАЕШ. Потому французские и эмиратские силовики совместно пытались заполучить код мессенджера, однако, несмотря на успешный взлом телефона Дурова, получить доступ к ключам так и не смогли, уточняет издание.

24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем, на следующий день срок его содержания под стражей был продлен до 96 часов. По закону, его не имеют права удерживать дольше — то есть 28 августа ему или должны предъявить официальные обвинения, либо отпустить.

Прокуратура Парижа подозревает предпринимателя в соучастии в незаконном обороте наркотиков, мошенничествах в отношении детей, совершенных через Telegram. Полиция утверждает, что Дуров отказался передать ключи от мессенджера и сотрудничать для поиска наркоторговцев.

Посольство РФ во Франции заявило, что дипломаты потребовали защиты прав Дурова и предоставления ему консульского доступа. «Пока французские власти уклоняются от сотрудничества по этому вопросу», — отметили в дипмиссии.