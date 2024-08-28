Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Москвой в конечном итоге должен завершиться за столом переговоров, однако Киев должен быть в сильной позиции. В ближайшее время украинский лидер намерен представить план завершения войны президенту США Джо Байдену и двум его потенциальным преемникам. Речь идет о Камале Харрис и Дональде Трампе, которые претендуют на пост президента США.

Зеленский не стал раскрывать все содержание плана, но отметил: операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ, начавшееся три недели назад, — это тоже часть этого плана. Другие аспекты плана включают также переговоры на экономическом и дипломатическом фронтах.

«Главный пункт этого плана — заставить Россию закончить войну. И я очень этого хочу — (чтобы это было) справедливо для Украины», — подчеркнул Зеленский.

Политик отметил, что надеется поехать в США в сентябре для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке и что он готовится к встрече с Байденом.

При этом Зеленский продвигает международный саммит по украинской «формуле мира» в качестве основной площадки для выработки и презентации плана. Именно этот саммит должен стать местом для начала мирных переговоров с Москвой.

Первый саммит, продвигающий украинское видение будущего мирного соглашения, состоялся в Швейцарии в июне. Организаторы демонстративно не пригласили Россию. Такая позиция оттолкнула представителей Китая, которые отказались участвовать в мероприятии, где не представлены обе стороны конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 19 августа, что о переговорах с Киевом пока не может быть и речи на фоне начала украинской операции в Курской области 6 августа. Ранее Москва допускала переговоры с Украиной, но только при условии, что Киев выведет войска из всех четырех украинских регионов, на которые претендует РФ — это Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области.