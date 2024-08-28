Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что политика США в отношении использования американского оружия не изменилась. Он подчеркнул: Вашингтон по-прежнему не разрешает Киеву бить американским оружием по российской территории. Вооружения можно использовать исключительно для самообороны и ответного огня, подчеркнул Райдер.

«Что касается ударов на дальнее расстояние по России, то наша политика остается прежней», — уточнил представитель Пентагона.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с очередным призывом снять ограничения на нанесение ударов по территории РФ, в частности, для продвижения в Курской области.

При этом в Минобороны РФ отчитались, что Киев уже использовал американские ракеты Himars для удара по региону.

Как пишет агентство AP, в Украине недовольны тем, как проходит наступление в Курской области. По словам источников издания, в Киеве жалуются, что США не позволяют им активно продвигаться вглубь российской территории. Кроме того, как пишет агентство, США ограничивают использование предоставляемых Украине баллистических ракет большой дальности, а Киев хочет нацелить их на военные объекты на территории России.

Контрнаступление Украины усилило давление на администрацию Байдена, чтобы она ослабила свой осторожный подход к использованию западного оружия в эскалации украинских атак, отмечает AP.

При этом в ЕС призывают американцев снять ограничения на использование американского оружия. Эта мера «укрепит украинскую самооборону, спасет жизни и уменьшит разрушения в Украине», считает глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель.

В этом году администрация Байдена разрешила Украине в целях самообороны стрелять через границу предоставленными США боеприпасами меньшей дальности, но не дальнобойными ATACMS.

Источники AP отмечают: администрация Байдена считает, что удары ATACMS по территории России не дадут Киеву стратегического преимущества, при этом могут вызвать серьезную эскалацию между США и РФ.