В Грузии вспыхнули споры из-за решения властей поставить памятник царю Восточной Грузии XVIII века Ираклию II — при нем в 1783 году был заключен Георгиевский трактат о «‎вечном союзе между Грузией и Россией»‎. Фактически договор означал переход Грузинского царства под полный протекторат Российской империи.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 26 августа уточнил, что памятник будет установлен на Кахетинском шоссе, рядом со зданием Министерства внутренних дел в Тбилиси.

Кобахидзе заявил, что инициатива направлена на то, чтобы почтить «значительную роль», которую царь сыграл в «сохранении христианской идентичности Грузии», которая, по его словам, остается «неотъемлемой частью» «европейской идентичности» страны.

Премьер-министр подчеркнул обязанность правительства «отдать дань уважения истории Грузии и всем ее героям», особенно тем, кто внес свой вклад в «сохранение национальной и религиозной идентичности страны».

Для создания памятника будет использован эскиз Мераба Мерабишвили, художника и скульптора.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе также отметил, что Ираклий II помог сохранить религиозную идентичность Грузии благодаря своей боеспособности, правильным шагам во внешней политике и прагматизму.

Однако решение властей пришлось не всем по душе. Партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили резко осудила инициативу властей, описав ее как «очередной сигнал Москве о сдаче Грузии России сразу после парламентских выборов 26 октября».

Оппозиция подчеркивает: из-за решения Ираклия II заключить Георгиевский трактат, уже спустя 20 лет после подписания договора, в 1801 году, российские власти упразднили Грузинское царство. Санкт-Петербург объявил о вхождении Грузии в состав Российской империи на правах обычной губернии. Потому оппозиция выступает против установки памятника, отмечая, что этот шаг можно расценить как начало «‎сдачи грузинской государственности‎».