Генерал Африканского командования США Майкл Лэнгли и поверенный в делах Джереми Берндт 27 августа встретились с мятежным военачальником Халифой Хафтаром в Бенгази, сообщило посольство США в Ливии.

Детали встречи не раскрываются. Однако дипмиссия в сообщении подчеркивает, что Вашингтон призывает все ливийские стороны конструктивно участвовать в диалоге при поддержке Миссии поддержки ООН в Ливии и международного сообщества.

Последняя встреча Хафтара и представителей США проходила в январе текущего года. Тогда военачальник встречался с американским послом в Ливии Ричардом Норландом, заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Харрисом и поверенным в делах Джереми Берндтом.

Согласно заявлению посольства США в Ливии, Хафтар и американские дипломаты обсудили важность поддержки усилий посланника ООН в Ливии Абдулая Батили по «объединению институциональных сторон и совместной работе ливийских лидеров со всех сторон для обеспечения благоприятных условий, в которых ливийцы смогут свободно выбирать своих представителей в ходе подготовки Ливии к предстоящим муниципальным выборам».

«Участники встречи также подчеркнули поддержку США усилий по объединению ливийских военных, защите ливийского суверенитета и обеспечению того, чтобы работы по восстановлению в Дерне и других пострадавших от наводнения районах выполнялись своевременно и прозрачно на основе оценок экспертов и потребностей людей», — сообщили в посольстве.

Вскоре после этой встречи, в апреле текущего года, суд в США отклонил несколько гражданских исков против Хафтара, имеющего американское гражданство. Военачальника обвиняли в военных преступлениях во время гражданской войны в его родной стране, включая причастность к гибели мирных жителей.

Как сообщает AP, на судебном заседании окружной судья Леони Бринкема заявила, что она не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, в котором утверждается о военных преступлениях, совершенных в Ливии, хотя ответчик имеет гражданство США и более 20 лет жил в штате Вирджиния.