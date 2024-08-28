Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о проведении 26 октября парламентских выборов. Она назвала предстоящее голосование «выбором между Европой и Россией».

«Приближается день решения, день выбора, день выживания», - сказала Зурабишвили, подчеркнув, что выборы будут иметь «экзистенциальное значение» для страны, добавив, что они «определят судьбу страны на многие годы вперед».

Несмотря на давнее стремление Грузии вступить в НАТО и Евросоюз, отношения правительства с Западом в последние годы ухудшаются на фоне заметного поворота Тбилиси в сторону РФ.

Брюссель приостановил ведущиеся с Тбилиси переговоры о вступлении в ЕС, а США предприняли «всеобъемлющий пересмотр» отношений с Грузией из-за спорного закона об иностранном влиянии, который был недавно принят правительством Грузии на фоне ожесточенных протестов.

«Выбор будет сделан между покорностью России путем жалких уступок и продажей души России и тем, чтобы быть равноправным государством в Европе, продвигая нашу идентичность, историю, таланты и возможности - адекватное представительство Грузии в свободной и мирной среде. Второго шанса не будет», - заключила Зурабишвили в своем выступлении после подписания указа.