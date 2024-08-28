ПОЛИТИКА
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Баку: вооружение Армении угрожает региону
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал к устранению территориальных претензий Армении и выразил обеспокоенность ее перевооружением при поддержке третьих стран
Баку: вооружение Армении угрожает региону
Фото: АА / Others
28 августа 2024 г.

Перевооружение Армении представляет дополнительную угрозу для региона. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Байрамов отметил, что, несмотря на прогресс в переговорах о мирном соглашении, в законодательстве Армении сохраняются территориальные претензии к Азербайджану.

«Победа в Карабахе создала новые реалии и возможности на Южном Кавказе. Позиция азербайджанской стороны заключается в том, что в регионе существуют исторические возможности для обеспечения устойчивого и стабильного мира», — подчеркнул азербайджанский министр.

Байрамов выразил обеспокоенность недавним вооружением Армении. «Наблюдаемая тенденция вызывает беспокойство. Эта неверная политика становится дополнительным источником угрозы для региона. Конечно, Азербайджан следит за процессами, и это осуществляется в координации с Турцией», — заявил Байрамов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о согласовании 80-90% текста мирного договора с Арменией. Однако у Азербайджана остаются ожидания от Армении, включая роспуск Минской группы ОБСЕ и внесение поправок в Конституцию Армении для устранения возможных территориальных претензий к Баку в будущем.

Переговоры о нормализации отношений между Баку и Ереваном продолжаются, с планами заключить мирный договор до конференции ООН по климату в Баку в ноябре 2024 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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