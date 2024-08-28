В среду Россия заявила, что хочет от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «более объективной и четкой» позиции в вопросах ядерной безопасности. Заявление прозвучало на следующий день после того как глава агентства посетил российскую атомную станцию, расположенную в Курской области, недалеко от места боев.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил во вторник Курскую АЭС и предупредил об опасности серьезной ядерной аварии на ней. Он сказал, что осмотрел повреждения от удара беспилотника, в котором Россия обвинила Украину.

Агентство РИА «Новости» , которая заявила в радиоинтервью, что Москва хотела бы, чтобы МАГАТЭ более четко высказывалось по вопросам ядерной безопасности, хотя она и отрицает, что требует от агентства занять пророссийскую позицию.

«Мы видим и оценки, и работу этой структуры (МАГАТЭ), но каждый раз хотим более объективного и четкого выражения позиции этой структуры», - цитирует слова официального представителя МИД Марии Захаровой агентство РИА «Новости».

«Не в пользу нашей страны, не в пользу подтверждения позиции Москвы, а в пользу фактов с одной конкретной целью: обеспечить безопасность и не допустить развития сценария по катастрофическому пути, к которому всех подталкивает киевский режим», - добавила Захарова.

Украина не ответила на обвинения России в том, что она атаковала АЭС в Курской области, недалеко от места, где 6 августа ее войска начали внезапное наступление, которое Россия до сих пор пытается отбить. Бои идут примерно в 40 км от электростанции.

Во время визита Гросси сказал, что станция особенно уязвима, поскольку - в отличие от большинства современных атомных электростанций - у нее нет защитной оболочки, которая могла бы обеспечить защиту в случае удара беспилотников, ракет или артиллерии.

На вопрос журналиста на пресс-конференции, осудил ли он повреждение беспилотником как «ядерную провокацию» со стороны Украины, Гросси ответил: «Опять же, указывать пальцем - это то, к чему я, как генеральный директор МАГАТЭ, должен относиться очень серьезно. Но очевидно, что нельзя отделить то, что мы увидели здесь, от недавней военной активности, которую мы наблюдали».

МАГАТЭ на протяжении всей 30-месячной войны призывало обе стороны воздерживаться от боевых действий вблизи ядерных объектов, чтобы избежать катастрофических инцидентов.