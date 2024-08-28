Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авиву следует рассмотреть возможность «‎‎временной эвакуации» палестинцев с оккупированного Западного берега. По мнению политика, это нужно для проведения «‎крупной антитеррористической операции‎» в районе Тулькарма и Дженина в северо-западной части Западного берега. Куда будут выселены сотни тысяч палестинцев на время этой израильской акции министр не уточнил.

«Мы должны бороться с этой угрозой точно так же, как мы боремся с террористической инфраструктурой в Газе, включая временную эвакуацию палестинских гражданских лиц и любые другие необходимые шаги», — написал Кац.

По его словам, израильские силы, действующие в Дженине, Тулькарме и других районах, «‎‎работают над устранением иранских агентов», якобы работающих на Западном берегу. Министр отметил, что Тегеран будто бы работает над созданием фронта против Израиля на палестинских территориях и в Ливане.

Палестинцы в Газе, которым было приказано покинуть зону военных действий в Хан-Юнусе и центре Газы, выразили обеспокоенность тем, что их насильственное перемещение станет постоянным в рамках израильского плана по захвату большей территории.

Тель-Авив утверждает, что эти меры необходимы для защиты гражданских лиц, которые могут попасть под перекрестный огонь. Однако ситуация осложняется тем, что израильские военные продолжают наносить удары даже по тем территориям, которые сами же признали безопасными и куда призывали эвакуироваться палестинцев.

Минздрав Палестины 28 августа сообщил, что за сутки на оккупированном Западном берегу израильские силы убили 9 человек. По сообщению министерства, семь человек были убиты рано утром в среду в Тубасе, и еще двое — в Дженине.

Мэр Дженина Камаль Абу аль-Руб заявил по палестинскому радио, что израильские силы окружили город, заблокировав въезды и выезды и доступ к больницам, а также разрушив инфраструктуру в лагере беженцев.