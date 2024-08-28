Польша сможет предоставить Украине дополнительные истребители МиГ-29 только после получения американских истребителей F-35, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
27 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал Варшаву поскорее передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) советские МиГ-29 для усиления систем ПВО Киева. Украинский лидер отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском, но вопрос зашел в тупик.
«Нам действительно нужны ваши МиГи, потому что у них хорошая авионика и потому что нам не потребуется дополнительное время для обучения наших пилотов (управлению самолетом)», — уточнил Зеленский, имея в виду, что украинские пилоты имеют опыт управления советскими истребителями. Потому, в отличие от американских F-16, которые Киев получил только этим летом, украинским ВВС не придется переучивать своих летчиков.
В ответ на призыв украинского лидера польский министр Косиняк-Камыш уточнил, что Польша сосредоточена на защите своих границ, опасаясь «возможных провокаций со стороны Москвы».
«Я знаю, что Украине нужно много оружия, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно поддерживать свои (оборонительные) возможности», — подчеркнул министр.
Польша заказала современные истребители F-35 у США с ожидаемой датой поставки в 2026 году.
«Только после получения новых самолетов можно будет избавиться от старых, таких как МиГ-29, которые все еще используются, в частности, для защиты воздушного пространства Польши», — продолжил польский глава Минобороны.
Польский бригадный генерал Томаш Древляк 27 августа допустил, что Москва, вероятно, проверяет польскую систему противовоздушной обороны после того, как днем ранее российский беспилотник залетел в воздушное пространство Польши. РФ эти обвинения отвергает.