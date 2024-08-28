Польша сможет предоставить Украине дополнительные истребители МиГ-29 только после получения американских истребителей F-35, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал Варшаву поскорее передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) советские МиГ-29 для усиления систем ПВО Киева. Украинский лидер отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском, но вопрос зашел в тупик.

«Нам действительно нужны ваши МиГи, потому что у них хорошая авионика и потому что нам не потребуется дополнительное время для обучения наших пилотов (управлению самолетом)», — уточнил Зеленский, имея в виду, что украинские пилоты имеют опыт управления советскими истребителями. Потому, в отличие от американских F-16, которые Киев получил только этим летом, украинским ВВС не придется переучивать своих летчиков.

В ответ на призыв украинского лидера польский министр Косиняк-Камыш уточнил, что Польша сосредоточена на защите своих границ, опасаясь «‎возможных провокаций со стороны Москвы»‎.

«Я знаю, что Украине нужно много оружия, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно поддерживать свои (оборонительные) возможности», — подчеркнул министр.

Польша заказала современные истребители F-35 у США с ожидаемой датой поставки в 2026 году.

«Только после получения новых самолетов можно будет избавиться от старых, таких как МиГ-29, которые все еще используются, в частности, для защиты воздушного пространства Польши», — продолжил польский глава Минобороны.

Польский бригадный генерал Томаш Древляк 27 августа допустил, что Москва, вероятно, проверяет польскую систему противовоздушной обороны после того, как днем ранее российский беспилотник залетел в воздушное пространство Польши. РФ эти обвинения отвергает.