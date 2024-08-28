Турция является незаменимым стратегическим партнером США, особенно в условиях региональных кризисов. Об этом заявил посол США в Анкаре Джефф Флейк в интервью Politico, подводя итоги своей трехлетней каденции, которая завершается 1 сентября.

Дипломат напомнил о медленной реакции США на попытку госпереворота в Турции в 2016 году. «В 2016 году, когда здесь в Турции была попытка государственного переворота, США медленно отреагировали в поддержку [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и правительства. Тогда в адрес президента Обамы был упрек, что [он] не позвонил, а Путин позвонил. Это оставалось для нас болезненным вопросом на протяжении некоторого времени», — заявил посол.

Флейк подчеркнул роль Турции в недавнем обмене пленными и отметил изменение в реакции США. «В этот раз ситуация была обратной: Байден позвонил, чтобы поблагодарить Эрдогана, а Путин не позвонил», — рассказал Флейк.

В ходе беседы посол подчеркнул стратегическое значение Турции. «Есть люди доброй воли, которые понимают, что Турция — незаменимый партнер. Когда в мире царит мир, Турция занимает важную позицию просто из-за своего географического положения. Но когда мир в смятении, она становится еще важнее», — заявил дипломат.

Флейк отметил важность Турции в региональных вопросах, включая отношения с Ираном и ситуацию в Газе. Он призвал к дальнейшему развитию отношений с Турцией, подчеркнув ее статус как второй по величине военной силы в НАТО после США.

В заключение Флейк заявил, что сделал все возможное для одобрения продажи Турции самолетов F-16, учитывая крайнюю важность военного сотрудничества между странами.