ПОЛИТИКА
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Футболиста Месута Озиля заметили за уборкой мечети в Стамбуле
Известный немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озиль был замечен за уборкой в мечети Шемси Ахмет-паши в Стамбуле. Очевидцы пишут, что он зашел помолиться и после намаза присоединился к уборке, которую проводили прихожане. Месут Озиль родился в Германии в семье турок из Зонгулдака. В разные годы играл в футбольных клубах Истанбул Башакшехир, Фенербахче, Арсенал, Реал Мадрид и других. В 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной Германии по футболу. #Турция #Стамбул #Озиль #футбол #футболист #мечеть #мусульманин
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28 августа 2024 г.
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