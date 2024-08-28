Пентагон предупредил, что нефтяной танкер, атакованный на прошлой неделе йеменскими хуситами, все еще горит, а нефть может вытекать в Красное море, угрожая крупнейшей в истории экологической катастрофой.

На прошлой неделе группировка атаковала танкер Sounion под греческим флагом тремя снарядами. Судно загорелось, а двигатель оказался выведенным из строя.

Экипаж танкера Sounion был спасен французским военным кораблем в четверг после того, как в течение дня дрейфовал в 140 км к западу от йеменского порта Ходейда.

В пятницу группировка, контролирующая большую часть Йемена и заявляющая, что ее нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами в Газе, опубликовала видео, на котором якобы видно, как они поджигают судно.

Целевая группа ЕС «Операция Аспидес» — группа международных военно-морских сил, собранных для сдерживания хуситов — в своем заявлении на X сообщила, что в момент вызволения экипажа на борту судна не было признаков пожара. В сообщении «Аспидес» также говорится, что состояние танкера грозит «серьезной экологической катастрофой».

Танкер перевозил более 150 тыс. тонн сырой нефти. Если произойдет разлив, он может стать одним из крупнейших в истории.

Госдепартамент США в своем заявлении в субботу предупредил, что потенциальный разлив может в четыре раза превысить масштабы катастрофы Exxon Valdez в 1989 году, когда у берегов Аляски вытекло 257 тыс. баррелей нефти.

Представитель Пентагона генерал-майор ВВС Патрик Райдер заявил во вторник, что «третья сторона» направила два буксира для спасения затонувшего судна, но после угроз хуситов они были отозваны.

Райдер осудил нападения как «безрассудные акты терроризма», которые «ставят под угрозу живую морскую экосистему в Красном море и Аденском заливе». Он добавил, что американские военные работают с партнерами в регионе, чтобы смягчить любые экологические последствия.

Йеменская группировка начала преследовать любые суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, проходящие через Красное море в октябре 2023 года, пообещав не останавливаться до тех пор, пока Израиль не прекратит войну в Газе.

В последние месяцы объектами нападений стали и корабли, не имеющие отношения к Израилю.

Пока группировка потопила два судна - «Рубимар», атакованный в феврале, и «Тутор» под греческим флагом, который был атакован в июне. Атака на Sounion - первый случай, когда хуситы намеренно взорвали уже брошенный корабль.