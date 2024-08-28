Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик обрушился с критикой на министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, заявившего о возможной «временной эвакуации» палестинцев с Западного берега. Челик охарактеризовал эти призывы как нацистские и преступные.

«Нацистский министр иностранных дел Нетаньяху, Кац, заявил: «Население Западного берега должно быть массово насильственно перемещено, как это было сделано в Газе». Нет сомнений, что Кац выбрал министра иностранных дел Гитлера, Риббентропа, в качестве образца для подражания», — заявил Челик.

Представитель турецкой партии подчеркнул, что такие действия угрожают всему человечеству. «Целью этой преступной сети является все человечество. Пока она не будет остановлена, человечество находится под угрозой. До тех пор, пока виновные не будут привлечены к ответственности за преступления против человечности, ни одна общечеловеческая ценность не сможет выжить», — написал Челик в соцсети X.

Ранее Исраэль Кац предложил рассмотреть возможность «временной эвакуации» палестинцев с Западного берега для проведения так называемой «крупной антитеррористической операции» в районах Тулькарма и Дженина. Министр не уточнил, куда планируется переместить сотни тысяч палестинцев.

«Мы должны бороться с этой угрозой точно так же, как мы боремся с террористической инфраструктурой в Газе, включая временную эвакуацию палестинских гражданских лиц и любые другие необходимые шаги», — заявил Кац.

Челик призвал международное сообщество извлечь уроки из истории. «Те, кто испытывает стыд за бездействие перед лицом нацизма в прошлом, не должны вновь оказаться в положении, когда им придется стыдиться молчаливого согласия с современными нацистами», — подчеркнул представитель правящей партии.